AIR JORDAN VI

GATORADE

227,00 €

La nuovissima colorazione di Air Jordan VI rende omaggio allo spot pubblicitario "Like Mike" del 1991 che conquistò un'intera generazione. La scarpa vanta una colorazione verde Gatorade ed è realizzata interamente in suede. Completano il design altri dettagli celebrativi, quali il sistema di blocco dei lacci che ricorda una bottiglietta, la grafica del sottopiede e la scritta ricamata "If I Could Be" all'interno della linguetta.