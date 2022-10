Non hai ancora trovato il tuo colore preferito? Niente paura! Con la serie "Color of the Month" scegliere sarà ancora più semplice e potrai anche celebrare un pezzo di storia Nike poco conosciuto: nel 1984, la serie Color of the Month originale potrebbe aver salvato AF1 dall'estinzione. Proprio così! Quando venne lanciata sul mercato, una riedizione della scarpa era un'ipotesi incerta, ma i negozi sportivi di Baltimora capirono il potenziale di AF1 e intuirono che sarebbe diventata sinonimo di moda e cultura street. Così, chiesero delle colorway personalizzate da mettere in vetrina... e il resto è storia. Dai materiali raffinati alla colorway Chocolate-and-White, oltre a uno spazzolino per la pulizia della scarpa, questa versione sfoggia uno stile perfetto per il tempo libero. E ogni volta che la indossi, ripensa ai lungimiranti negozianti di Baltimora che hanno reso possibile tutto questo.

SKU: DM0576-100