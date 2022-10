A volte, nella vita, sono le cose più piccole ad avere il significato più grande. Ad esempio i gioielli raffinati e i design di tendenza. Questa Air Force 1 rende omaggio a tutte le piccole meraviglie che consideri preziose con un set di gioielli in tre pezzi, posizionati lungo i lacci. La tomaia è realizzata in pelle bianca di alta qualità, mentre l'intersuola leggermente invecchiata e la linguetta non rifinita aggiungono un tocco retrò a questa coloratissima sneaker d'ispirazione vintage.

SKU: DN5463-100