Una macchina del tempo ci porta questa Air Force 1 direttamente dal 2001, quando era conosciuta come "Hong Kong" e faceva parte della linea "B", una serie di silhouette Nike divenute iconiche. La scarpa sfoggiava elementi di design esclusivi e andò a ruba tra gli aficionados delle sneakers di tutto il mondo. La tomaia in Forest Green con accenti bordeaux e lo Swoosh ricamato erano una novità assoluta. Oggi ritornano, assieme a una struttura in pelle pieno fiore martellata che rende onore alla prima AF1 B.