Veloce, robusta e perfetta per i sentieri rocciosi, ACG Mountain Fly Low vanta una silhouette aggiornata a taglio basso. Il battistrada in gomma aderente offre una trazione ispirata agli spuntoni di roccia. Le ampie alette su lati e punta assicurano un'aderenza ideale in caso di pioggia e fango. E conoscendo l'uso che ne farai, abbiamo abbinato due tecnologie incredibili per offrirti un comfort che dura a lungo. La schiuma Nike React ultramorbida e un piatto suola estremamente leggero a tutta lunghezza offrono sostegno e ammortizzazione incredibili. È tempo di partire.

SKU: DO9334-300