Nike Store City Stars (Phase 2)

Nike Store City Stars (Phase 2)

Opening Soon • Opens at 10:00 am

CityStars Mall

no.2260/2265

Heliopolis

Cairo, Cairo, 11757, EG

002 01066651676

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Store Hours

Sun - Sat: 10:00 am - 12:00 am

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

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