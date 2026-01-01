Back to SearchNike Factory Store - MaipuOpen • Closes at 8:00 pmAv. Lo Espejo 943Los Cerrillos, Región Metropolitana, 9260059, CL+56 2 366 2870Get DirectionsStore HoursSun - Sat: 10:00 am - 8:00 pmNearby StoresStore DirectoryNike Plaza OesteAv. Americo Vespucio 1501Shops B213, B217, B221Santiago, Región Metropolitana, 9220213, CLOpen • Closes at 6:00 pmNike MaipúAv. Americo Vespucio 399Shops 408-410Santiago, Región Metropolitana, 9293535, CLOpen • Closes at 7:00 pmNike FloridaAv. Vicuna Mackenna 6100Shop 3032Santiago, Región Metropolitana, 8242155, CLOpen • Closes at 6:00 pm