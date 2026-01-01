广东省深圳市宝安区壹方城 BEACON-L2-M(750)

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Closed • Opens Tomorrow at 8:00 am

广东深圳宝安区新湖路99号壹方城3F

深圳, 广东, 518101, CN

13590172728

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Sun - Sat: 8:00 am - 10:00 pm

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