  1. Store Directory

  2. Hong Kong

Find a Nike Store

Hong Kong Nike Tsuen Wan

Hong Kong Nike Tsuen Wan

荃灣沙咀道328號 328 廣場地下 G25 & G26 鋪

香港, 香港, 0, HK

Closed • Opens at 11:00 am
Hong Kong Nike Citygate

Hong Kong Nike Citygate

UNIT G01C & 101F" (新界東涌東薈城 G01C & 101F鋪)

香港, 香港, 0, HK

Closed • Opens at 11:00 am
NIKE香港土瓜灣換季優惠店

NIKE香港土瓜灣換季優惠店

九龍土瓜灣北帝街123號喜點地鋪B至E單元

香港, 香港, 0, HK

Closed • Opens at 11:00 am
Hong Kong NIKE STYLE CANTON ROAD

Hong Kong NIKE STYLE CANTON ROAD

九龍尖沙咀海港城港威商場3237商舖

香港, 香港, 0, HK

Closed • Opens at 11:00 am
Hong Kong Nike Lab PS7

Hong Kong Nike Lab PS7

銅鑼灣白沙道7號地下

香港, 香港, 0, HK

Closed • Opens at 11:30 am
NIKE香港盛泰道換季優惠店

NIKE香港盛泰道換季優惠店

柴灣盛泰道100號杏花新城105A-109鋪

香港, 香港, 0, HK

Closed • Opens at 11:30 am