Már van kedvenc színed? Aggodalomra semmi ok! A „Color of the Month” (azaz a „hónap színe”) sorozat kielégíti az igényeidet, miközben a Nike történelmének egy kevéssé ismert darabkáját is ünnepli – az eredeti Color of the Month sorozatot, mely 1984-ben talán megmentette az AF1-et a megszűnéstől. Bizony, az újrakiadás a cipő történetének elején még egyáltalán nem volt biztos, a baltimore-i sportboltokból azonban vitték őket, mint a cukrot, és a boltok tudták, hogy az AF1 az utcai divattól és kultúrától elválaszthatatlan fogalommá válik majd. Ezért egyedi színskálákat kértek, melyeket a kirakatból árultak... a többi pedig már történelem. Makulátlan anyagaival és friss Royal Blue and White színskálájával – sőt, egy cipőtisztító kefével – ez a kiadás a hőn áhított, pályán túli stílus alfáját és omegáját jelenti. Amikor viseled, ne felejts el néhány gondolattal adózni a jövőbelátó baltimore-i boltosok előtt, akik mindezt lehetővé tették.

Cikkszám: DJ3911-101