Air Money, More Uptempo : deux modèles qui ont définitivement scellé le style basketball des années 90. Vingt ans plus tard, ces silhouettes agressives se retrouvent unies dans la Air More Money. Dotée d'une enveloppe amovible, d'un symbole dollar au talon, d'un amorti Air sur toute la longueur, elle conserve l'aura de ses glorieux aînés. Découvrez le nouveau coloris Gris loup, Noir et Vert Islande.