AIR MORE MONEY

PLUS D'ARGENT

101,97 €

Sorties en 1996, la Air Money et la Air More Uptempo changent l'univers des sneakers pour toujours avec leur look extravagant et leurs nombreux compartiments Air. Vingt-et-un ans plus tard naît la Air More Money, une chaussure qui ose le mélange de ces deux modèles historiques : enveloppe amovible repensée arborant son nom en grands caractères gras, signe du dollar à l'arrière du talon et unités Air Sole sur toute la longueur du pied pour un amorti très confortable et un look dynamique. La Air More Money ravira les investisseurs avisés.