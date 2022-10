Combinant les lignes ondulantes de l'empeigne 97 avec la semelle intermédiaire en mousse de la Plus dotée d'un amorti Max Air visible, la Air Max Plus / 97 vient compléter cette gamme de sneakers avec une nouvelle silhouette étonnante qui mélange les éléments avec audace et créativité. Désormais disponible dans un nouveau coloris Rose coureur qui ne passe pas inaperçu, avec des éclats de détails multicolores.