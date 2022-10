AIR JORDAN VIII

OVO

157,47 €

Cette Air Jordan VIII en édition spéciale constitue le dernier projet OVO en date. Elle arbore une structure en cuir premium avec des surfaces lisses, polies et perforées. Une teinte blanche éclatante harmonise le tout, tandis que des touches dorées viennent enrichir ce coloris épuré. Pour compléter cet hommage, un hibou, visible sur la boucle au talon et sur la semelle de propreté, renvoie à la marque October's Very Own.