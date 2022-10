AIR JORDAN VIII

OVO

157,47 €

Cette Air Jordan VIII conjugue le noir et l'or pour OVO. Des renforts en cuir premium reflètent la lumière sur un fond en daim sombre. Sur le talon et la semelle, des touches dorées attirent le regard, tandis que sur la languette, un logo Jumpman rouge indique l'appartenance du modèle à la lignée Jordan. Le hibou sur la semelle de propreté et sur la boucle au talon officialise cette nouvelle collaboration avec la marque October's Very Own.