Après les matières exotiques et la bulle d'Air visible du modèle précédent, le design de la Air Jordan IV explore de nouvelles pistes en dévoilant d'autres technologies, jusque-là cachées. Ses empiècements en mesh, ses « ailes » garantes d'un excellent maintien et ses boucles de lacets revisitées ont défini de nouvelles normes en matière de confort et de maintien dans la gamme signature. Mais au-delà de ses origines liées au basketball de haut niveau, cette chaussure s'est surtout distinguée pour son style adapté au quotidien. Le tout dernier coloris la pare de noir, rouge université et violet.