AIR JORDAN IV

TRAVIS SCOTT

139,97 €

La Air Jordan IV rend hommage à l'extraordinaire Travis Scott, musicien de hip-hop, fondateur d'un label musical et fan de l'équipe de Houston. Ce design collaboratif célèbre le glorieux passé du football américain à Houston, lorsque l'équipe en rouge, blanc et bleu clair écrivait l'histoire sur le terrain. Les détails sur la languette intérieure et au niveau du talon font de cette chaussure une édition unique, à l'image du rappeur et producteur, et du label Cactus Jack Records.