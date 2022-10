Imaginée en hommage à Russell Westbrook, l'un des plus grands athlètes contemporains, et à son infatigable détermination, la Air Jordan XXXII « Russ » atteint de nouveaux sommets avec sa matière Flyknit. Influencée par la Air Jordan II, elle reprend le mélange de matières et les détails emblématiques qui caractérisaient la première chaussure de basketball de luxe de sa catégorie.