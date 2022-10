Inspirée par la campagne originale « Like Mike » de 1991 qui a conquis le monde entier, la Air Jordan XXXII « Like Mike » atteint de nouveaux sommets avec sa matière Flyknit. Influencée par la Air Jordan II, elle reprend le mélange de matières et les détails emblématiques qui caractérisaient la première chaussure de basketball de luxe de sa catégorie.