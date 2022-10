Le duo parfait, Michael Jordan et Bugs Bunny, a conquis la planète en s'associant à l'écran dans une publicité Air Jordan en 1992. Les deux icônes mondiales ont dévoilé leur amitié au monde entier, une amitié qui dure depuis 23 ans et six titres de champion, et qui a survécu à d'innombrables menaces provenant de l'univers intergalactique des toons. La Air Jordan 1 « Hare » est un clin d'œil amusant au lapin espiègle avec une empeigne blanche et argentée, juxtaposée à la languette multicolore inspirée de la fameuse carotte de Bugs. Le célèbre motif Hare Jordan est présent sur la languette, en plus du nom « Hare » placé sur le talon.