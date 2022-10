Cette Air Jordan I High reprend le célèbre coloris « Carmine » de la Air Jordan VI, qu'elle associe à une semelle extérieure transparente et une semelle intermédiaire blanche classique. La disposition des couleurs Blanc, Noir et Carmin évoque le modèle original. Ce nouveau look honore comme il se doit la Air Jordan par laquelle tout a commencé, tout en rendant hommage au modèle avec lequel MJ a remporté son tout premier titre en 1991.