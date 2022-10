129,99 €

On ne peut pas arrêter le temps, mais la Air Force 1 « Fresh » ne prend pas une ride. Facile à nettoyer, le cuir souple et texturé permet de dissimuler les plis. Cette sneaker troque ses habituelles étiquettes tissées pour un logo en relief et offre une semelle de propreté perforée, pour plus de respirabilité et d'aération. Avec sa deuxième paire de lacets, vous pourrez vous arrêter prendre un café avant d'aller jouer au parc sans vous poser de questions. Il n'y a plus aucune raison de ne pas porter votre Triple Black du matin au soir, 365 jours par an.

SKU : DM0211-001