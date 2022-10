Comme pour la précédente Dunk « London », la team Nike SB avait prévu que la dernière étape de l'exposition itinérante White Dunk se déroulerait à New York, et elle a conçu une chaussure pour l'ouverture. Cette fois-ci, elle a sollicité l'aide de Jeff Ng, le propriétaire de Staple Design et Reed Space. À l'image de la Tamise pour Londres, Jeff a pensé que rien ne représentait mieux New York qu'un pigeon. L'exposition White Dunk n'est finalement pas passée par New York, mais lorsque Jeff a mis en vente le modèle chez Reed Space en 2005, les clients se sont accumulés devant le magasin, déclenchant une véritable émeute. La police est intervenue, le New York Post a couvert l'événement et la SB Dunk mania a gagné le grand public. Pour en savoir plus sur la riche histoire de la SB Dunk, rendez-vous sur nike.com/sbdunk.