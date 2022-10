Mark Ong (Sabotage) s'est fait connaître en personnalisant des chaussures. Il prenait des modèles emblématiques et les revisitait avec des motifs et des dessins peints à la main. Ses chaussures, de véritables œuvres d'art, devenaient de plus en plus recherchées et lorsque Nike SB a commencé à bien se développer, la réputation de Mark était déjà bien établie. Nike SB a toujours recherché des artistes ayant la volonté d'innover et de transformer la Dunk d'une manière inédite. Le parcours de Mark était une preuve tangible de son talent et Nike SB a été ravie de le laisser apposer sa signature SBTG sur la Dunk en 2006. Pour en savoir plus sur la riche histoire de la SB Dunk, rendez-vous sur nike.com/sbdunk.