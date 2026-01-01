Custom Nike Air Max 1 By You-sko til kvinder

Nike Air Max 1 By You
Custom sko til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Nike Air Max 1 By You genopfrisker den største sneakerlegende siden '87. Det lagdelte design giver det perfekte lærred til at eksperimentere med dine foretrukne farvekombinationer. Derudover er der flere muligheder for ydersål og personlige beskeder, så du kan mikse og matche, indtil du har skabt et look, der er lige dig.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: HQ3713-900
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You genopfrisker den største sneakerlegende siden '87. Det lagdelte design giver det perfekte lærred til at eksperimentere med dine foretrukne farvekombinationer. Derudover er der flere muligheder for ydersål og personlige beskeder, så du kan mikse og matche, indtil du har skabt et look, der er lige dig.
Vælg dit grundlag
Mulighederne for gummiydersålen omfatter ensfarvet, rågummi og gennemsigtig, så du kan vælge, om dine såler skal passe ind eller skille sig ud.
Smæk på farverne
Fremhæv overdelen med kontrastfarver, eller lav noget diskret i mere neutrale nuancer.
Gør dem personlige
Behold det originale "AIR" på bagstroppen eller tilføj din egen personlige besked på op til 3 tegn.
Flere fordele
- Overdelen bliver blødere og får retrolook ved brug.
- Den synlige Max Air-enhed i hælen giver letvægtsstødabsorbering.
- Waffle-ydersålen i gummi giver dig slidstærkt greb og klassisk stil.
Produktoplysninger
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør det personligt med en custom inskription på dine sko. Plus, dit navn står på æsken.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation blive levende, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: HQ3713-900
Air Max 1
Air Max 1 startede naturligvis som en løbesko, men man kan ikke holde innovationen tilbage. Denne løbesko med en kontroversiel, synlig Air-enhed blev adopteret af hip-hop-kulturen og kan findes overalt fra Brooklyns centrum til Londons gader. Det banebrydende design og de iøjnefaldende colorways vender stadig hoveder år efter år.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Air Max 1 By You.
Nike Air Max 1 By You
Flere oplysninger
Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.