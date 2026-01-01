Tilbage til SøgNike Store City Stars (Phase 2)Lukket • Åbner klokken 10.00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Få rutevejledningÅbningstiderman. - søn.: 10.00 - 00.00ServicesInformation om returvarerDenne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGLukket • Åbner klokken 10.00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGLukket • Åbner klokken 10.00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGLukket • Åbner klokken 10.00