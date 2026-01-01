Tilbage til SøgNike Factory Store - FarmingtonLukket • Åbner klokken 10.00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492Få rutevejledningÅbningstiderman. - lør.: 10.00 - 21.00søn.: 12.00 - 18.00ServicesAfhentning af ordreKøb dine yndlingsmodeller online, og afhent dem i butikken.Det er bedre som MemberNye Members får 15% rabat på deres første køb i butikken* og alle belønningerne, der kun er til Members. *Undtagelser er gældende.Nike ExpertsFå råd om alt inden for sport og stil i realtid fra vores eksperthold.Shopping på vores mådeNår du er Member, får du 60 dages bekymringsfri prøveperiode og returnering uden kvittering af alle varer.Shop Nike Factory-udsalgDe modeller og besparelser, du finder i Nike Factory-butikker, er nu tilgængelige online.Shop Nike Factory-udsalgButikker i nærhedenListe over butikkerNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, USLukket • Åbner klokken 10.00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USLukket • Åbner klokken 10.00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USLukket • Åbner klokken 10.00