Nike Factory Store - Farmington

Nike Factory Store - Farmington

Lukket • Åbner klokken 10.00

210 North Station Parkway

Farmington, UT, 84025-2881, US

8014515492

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Åbningstider

man. - lør.: 10.00 - 21.00
søn.: 12.00 - 18.00

Services

  • Afhentning af ordre

    Afhentning af ordre

    Køb dine yndlingsmodeller online, og afhent dem i butikken.

  • Det er bedre som Member

    Det er bedre som Member

    Nye Members får 15% rabat på deres første køb i butikken* og alle belønningerne, der kun er til Members. *Undtagelser er gældende.

  • Nike Experts

    Nike Experts

    Få råd om alt inden for sport og stil i realtid fra vores eksperthold.

  • Shopping på vores måde

    Shopping på vores måde

    Når du er Member, får du 60 dages bekymringsfri prøveperiode og returnering uden kvittering af alle varer.

  • Shop Nike Factory-udsalg

    Shop Nike Factory-udsalg

    De modeller og besparelser, du finder i Nike Factory-butikker, er nu tilgængelige online.

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