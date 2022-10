I løbet af Air Jordan 3-skoens historie har den haft mange populære looks, men denne colorway er ægte tricolore hele vejen igennem. En lækker hvid læderoverdel kombineres med et elefantagtigt print i Dark Mocha, som omslutter tåspidsen og hælen i klassisk AJ3-stil. En mellemsål i Atmosphere Pink og en broderet Jumpman på pløsen giver et strejf af kontrastfarve og en lys, lækker finish.

SKU: CK9246-102