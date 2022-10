Vi er knuste over nyheden om Ablohs død. Virgil har siden 2016 været et højtelsket medlem af Nike-, Jordan- og Converse-familien. Han var en kreativ kraft, der delte sin passion for at udfordre status quo, og som drev en ny vision frem, mens han samtidig inspirerede adskillige generationer. Men ud over at være en samarbejdspartner, kollega og en fremtrædende kreativ ånd var Virgil en ægtemand, far, søn, bror og ven. Vi er stolte af at kalde ham familie. Vi vil gerne udtrykke vores medfølelse til de mange, der kendte og holdt af ham. Han vil blive savnet meget.