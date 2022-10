Den London-baserede designer Martine Rose, der blander mode med sport, fusionerer klassisk formelt tøj med det berømte look fra Nike Shox. Skoen er blevet til ud fra ønsket om at klæde fodbold på på en relevant, ophøjet og moderne måde og træder ud over grænserne ved at fusionere modsætninger – den formelle sko og fodboldstøvlens tempofyldte look. Martine Rose tilføjer den ikoniske Shox sin magi under UEFA Women's EURO-turneringen og introducerer Nike Shox MR4: Søjlerne løftes ind i hælen, forlænger foden og former tåen for at give en ekstra markant æstetik, der viser hendes visionære designsprog og inkluderende, optimistiske etos. Frisk kunstlæder med præget polstring (og den perfekte glans), kantbånd og farve trækker åbenlyst på fodboldens palet af materiale, mens sandaldesignet, der gør det nemt at tage skoen på, beriger din oplevelse til fods. Resultatet: Et vindende look, der er lige så forstyrrende, som det er revolutionerende.

SKU: DQ2401-001