899,95 kr.

Udsættelsen af skateboardings debut på sommerscenen har sat nogle drømme på pause, men virkeliggjort andre. Parras originale idé om at sætte Nike SB Dunk Low Pro sammen med de Federation-sæt, han var ved at udvikle, blev virkelig, fordi han havde mere tid og muligheden for at udvikle sin designæstetik ved hjælp af hans signaturnuancer og -modeller.

For at promovere sine landskabsabstraktioner og signaturfarver valgte Parra den sprøde, hvide klassiske Dunk Low som basis for en helt ny del, hvor bølget geometrik og hvirvlende farve væves til udtryksfulde detaljer. Nike SB Parra Dunk Low Pro, der er balanceret af rene hvide strejf, en selvstændig sort Swoosh og indersåler med illustreret heldækning, er indbegrebet af en levende fantasi.