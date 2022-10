Pris ikke tilgængelig

Det er kun få atleter, der får æren af at få bare en enkelt signatursko – Paul Rodriguez har nu 10 med sit navn på. For at anerkende den mangeårige arv inkorporerer denne Dunk detaljer fra mindeværdige colorways fra alle disse modeller. Resultatet er et eklektisk kludetæppe, der hylder de rige historier bag hvert eneste materiale, grafik og nuance, som vi har set i løbet af P-Rods lange samarbejde med Nike Skateboarding.



Uens designs på hver sko fremhæver nogle af de mest ikoniske detaljer fra P-Rods signaturlinje med rigt udsmykkede broderier, vilde print, farverige gradueringer samt en lang række førsteklasses teksturer, der er blevet blandet sammen for at forvandle velkendte detaljer til noget helt nyt.