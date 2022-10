799,95 kr.

StrangeLove Skateboards har skabt sin egen unikke æstetik ved at kombinere kaotisk, kreativt udtryk med en grundlæggende forståelse for det, der gør det sjovt at skate. Det excentriske mærke, der er baseret i Californien, slår sig sammen med Nike SB for at sætte den elskede Dunk Low i et anderledes perspektiv. Dette drop er designet i struktureret fløjl med stafferinger i ruskind. Designet, der er gennemsyret af pastelfarver, blander forførende nuancer i sart pink med lidt bright melon og gym red. StrangeLove efterlader sit præg med illustrationer af broderede dødningehoveder på hver hæl. På sålen ses en diskret hjertegrafik, der viser kærlighed lige op til Valentinsdag.