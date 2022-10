799,95 kr.

Denne sæsonprægede gave fra Sean Cliver bruger fløjlsblødt ruskind, førsteklasses læder og iskolde, glimmerinspirerede strejf til at bringe højtidens ånd ind i denne skater-musthave. Skjulte finurligheder inkluderer et tryk på indersålen med en samling af alfer som laver, ehm, utraditionelt legetøj, mens snefnug fyger over den anden indersål over Seans håndskrevne signatur. Perforeringer formet som snefnug dækker tåen mens plys, blå fløjl på pløsen og kraveforingen tilføjer endnu et lag af højtidsglans. Kryds fingrene og sæt denne glitrende souvenir på din ønskeliste denne vinter.