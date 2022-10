799,95 kr.

Disse sneaks er lige så søde, som de ser ud. SB Dunk Low "Cherry" er dækket med flotte stykker af ruskind i University Red og Burgundy Crush – med en bund af førsteklasses læder i Team Red – og skoene er så flotte, at du får lyst til at dyppe dem i chokolade (lad være). Et custom indvendigt pløsmærke med munter grafik med den velsmagende frugt gør disse SB Dunk Low til det mest plukkemodne valg.

SKU: DM0807-600