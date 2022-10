929,95 kr.

Paul Rodriguez er en skaterlegende, så det er passende, at han finder sammen med en ikonisk SB silhuet for at fejre sine rødder. Inspireret af PRods mexikanske baggrund er denne Dunk dækket i levende nuancer af rød og grøn. Temagrafik — fra pløsmærket til indersålen — illustrerer Pauls kærlighed til boksesporten. Et udsmykket snørebåndsemblem bruger romertal og sten til at markere Rodriguezs 15. år med brandet.