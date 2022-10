899,95 kr.

Sidst i 1970'erne redefinerede Gundam anime-kulturen. Brandet er fra Tokyo i Japan, hvorfra det spredste sin futuristiske vision til hele verden. Gundams arbejde med animation og legetøjsdesign er karakteriseret af en synergi mellem fængslende storytelling og ekspertdesign, som formede samlerkulturen i årtier og stadig inspirerer og innoverer.

"Gundam" SB Dunk High er en hyldest til fantasi og arbejdsmoral og bringer DIY-inspiration og science fiction-mode til en ikonisk linje med excentriske SB Dunks. Denne sneaker har et aftageligt Swoosh-design, der er skabt til at ændre silhuetten dramatisk, afhængigt af om du går efter et klart eller et taktisk, stilrent look, og er klar til at klæde dig på og give dig bevægelsesfrihed. "Gundam" Dunk hylder traditionen og synergien fra Nike SB og Gundam-samlerkulturen – fra detaljerne på tåområdet og farvestrejfene til det medfølgende mærkatark, der er tydeligt robotagtigt.

SKU: DH7717-100