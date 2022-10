Nike x Patta: The Wave | En film af Mahaneela. Creative Direction af Steve McQueen. Samarbejdet er en tematisk reference til de kulturelle forskydninger og den vedvarende indflydelse, som Patta har haft i hele samfundet og branchen. I denne film med fire dele følger vi Abdul og Carista over livets urolige vande. I kapitel 2 følger vi en ny karakter, Abduls ældre søster Carista, der er DJ/producer, under hendes arbejde med at skabe sit eget fristed, hvor hun eksperimenterer og samarbejder med venner og ligesindede. Hun lærer, at musik er et universelt sprog, der hjælper hende åbne sig for uventede personer på sin rejse gennem livet.