En enestående sanseoplevelse; den nye Offline Pack er inspireret af dynejakkers æstetik, og den har synlige syninger, et unikt snøresystem til tilpasset pasform og et blødt pudeagtigt design, der giver det perfekte touch. Gummiydersålen giver greb og slidstyrke, mens en foret, lav krave giver Offline Pack et elegant look.

SKU: CT3290-300