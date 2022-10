Vi er imod træthed og for spillet, og derfor skabte vi Nike Spark Flyknit. Ved at bruge en lagdelt mellemsål (fast skum, plastplade og blødt skum), reducerer den bøjningen i forfoden og hjælper med at holde dig i gang. Den visuelt fantastiske overdel i dobbeltlag Flyknit er luftig, støttende og nem at style, mens det udskårne design lader dig se den teknologi, der holder dig veltilpas. Så hvis nogen udfordrer dig til at fortsætte, så snør skoene, og sig ja.

SKU: DD1901-001