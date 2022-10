1.499,00 kr.

Nike x sacai VaporWaffle er en fusion af to ikoner og repræsenterer fortiden og fremtiden for Nike Running. Skoen kombinerer Nike Vaporfly med den klassiske Pegasus fra 1983 på en måde, som kun sacai formår, og skaber et look, der er designet til at rykke grænserne. Denne gang vender VaporWaffle tilbage i essentielle monotone nuancer med vekslede detaljer. En hvid nylonbund arbejder sammen med ruskind i Sail og læderstrafferinger, mens dobbelte kontrastpløse i hvid og Sail skaber en diskret, ny stil. Gummiydersåle i Gum fuldender VaporWaffles neutrale, men enestående look, så den er perfekt til hverdagsbrug og enhver slags tøj, du kan komme i tanke om.

SKU: DD1875-100