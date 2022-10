649,95 kr.

Nike og kunstneren Tom Sachs har relanceret NikeCraft Mars Yard 2.0, der er lysår foran alle andre babyfutter på planeten – den eneste sko, du vil ønske at lære at gå i på Mars. Den er udelukkende designet til de allermest seriøse unge astronauter og føles som 2 rumstationer på dine fødder. Den maple og sportsrøde overdel skaber stil, og velcroremmen holder systemet justeret og intakt. Hele skoen er udstyret til rumrejser eller blot til at komme i kredsløb i stuen.