Sammen med milioner af atleter og fans verdenen over er vi dybt ulykkelige, over dagens tragiske nyhed. Vi vil gerne udvise vores aller dybeste sympati overfor Kobes nærmeste, specielt hans familie og venner. Han var en af sin generations største atleter, og han har haft en usammenlignelig betydning for sporten og basketball miljøet. Han var et elsket medlem af Nike-familien. Vi vil savne ham umådelig meget.

Mamba for evigt.