649,95 kr.

Air Max 1 x CLOT blev oprindeligt lanceret i 2006 og markerede CLOT's første samarbejde nogensinde med Nike omkring fodtøj. Edison Chen, brandets hoveddesigner og grundlægger, kom frem med modellen, der på perfekt vis repræsenterede CLOT's kernefokus på at bygge bro mellem østens og vestens design ved at blande eksisterende Nike-innovationer med filosofier om zoneterapi og trykpunkter fra traditionel kinesisk medicin.



15 år senere er kultklassikeren tilbage med en opdateret konstruktion med en perforeret tåkappe, der stadig tilbyder et spændende kig til, hvordan skoen virker indefra. Gå ikke glip af et historisk comeback – få fat i denne collab-model, inden den forsvinder igen.