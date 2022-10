2.049,95 kr.

For designeren John Elliott begyndte nogle af overvejelserne bag det nye LeBron x John Elliott Icon med tanker om LeBron, når han går ind på banen. Elliott ville sikre sig, at James fik noget, der ville få ham til at føle sig på toppen, når han kommer ud fra tunnelen, og alle øjne hviler på ham. Elliott ville sikre, at ikke kun LeBrons selvsikkerhed var på sit højeste, men også komforten, så han kombinerede Air-bearbejdningen i fuld længe fra LeBron 8-skoen med en unik, gennemsigtig overdel, som har baneinspirerede, broderede detaljer.

Den nye LeBron x John Elliott Icon vender tilbage i en enkel, hvid og sail farvesammensætning.