1.399,00 kr.

Nike slår sig sammen med sacai og CLOT i et tredobbelt samarbejde, der tager LDWaffle – et kreativt mash-up af LDV'en og Waffle Racer – til det næste niveau. Chitose Abes hybrid-kreation har den legendariske streetwear-inspiration fra CLOT, hvilket giver dig en semi-transparent overdel og farvekombinationer, der henviser zoneterapiens kunst – et signaturelement ved CLOT-design.

Skoen henter inspiration fra CLOT's 2006 Air Max 1-samarbejde med et Swoosh-logo i slangskindstekstur, der sættes sammen med reflekterende Swoosh-logoer, hvilket giver en eksotisk double-up. Looket fuldendes med et unikt Nike x sacai x CLOT-logo, som er placeret på bagsiden af pløsen, på hælen og foret. Centrer dig selv i denne nye fortolkning af et design, der allerede var i særklasse.

SKU: DH1347-100