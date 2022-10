2000 fortsatte som et stærkt år for fodtøj til kvinder. Når man ser tilbage på 2000, har dette efterårskatalog produkter som Air Alate, Air Atomica and Air Align, der var gearet til løb. Vi fremhæver også Air Tatoosh og Air Naches fra Nikes All Condition Gear. Silhuetter, der vækker minder om nye relanceringer, eksempelvis LDV PGS med wafflemønstret sål.