Vi bruger eksisterende Nike-kataloger fra 1997 til at vise dig noget af det mest markante basketballtøj og -fodtøj. Silhuetter fra Jordan Brand, som Air Jordan 12 og Air Jumpman Pro til Nike Basketballs Air Bakin, Air Zoom Flight Five og Air Rise Uptempo. I dette produktudvalg tager vi også et kig på beklædning fra Jordan Brand og Nike Baskelball 1997-kollektionerne.