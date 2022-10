I samarbejde med Travis Scott inviterer Jordan Brand dig til at repræsentere en kommende kunstnerisk legende samme med basketballs mest legendariske spiller. Årtier efter MJ's evner og vilde spil tog sportens grænser til nye, hidtil usete, højder, har Scotts fantasifulde output flyttet musik og streetwear-kultur med nytænkning og passion.

Kollektionen har tøj, der er inspireret af Jordan Brands storhedsarv og Scotts unikke fornemmelse for kreativt udtryk. En stiliseret grafik med Cactus Jacks signatur-branding er over et billede af MJ på en fremragende T-shirt. To par cargobukser er fremhævet med broderede cactus-detaljer og lavet af let, holdbart ripstop af bomuld og har lommer, der givet et praktisk, meget teknisk look. Kollektionens sweatshirt, shorts og overdele har også fået broderet premiumgrafik og er fremstillet af washed, elastisk strikmateriale, der føles som ruskind. En stilistisk blanding af enkelthed med et formål, anvendelse og komfort ligger til grund for endnu et særligt samarbejde mellem Jordan og Jack.