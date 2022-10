1.299,00 kr.

For Chris Gibbs, der er ejer af UNION LA, har basketballkulturen en direkte linje og et organisk flow ind i streetwear. Så det er passende, at den seneste runde af det on-going Jordan x UNION-samarbejde forstår den tankegang hele vejen igennem. Det anerkender følelsen og fornemmelsen af Jordan uden for hallen og fortsætter indsatsen med at indfange det holistiske syn på de sene 80'ere og tidlige 90'ere, der blev defineret af reklame, musik og streetstyle – og ja, også et par magiske, konkurrerende øjeblikke.



Gibbs styrer en kollektion, der fremhæver fremstilling og materiale. "Visionen var at mikse ruskind og mesh, så vi arbejdede virkeligt hårdt på at finde de rigtige materialer", siger Gibbs. "Til ruskindet skulle det være virkelig tykt, men blødt ... og til mesh-delen ville vi have old-school mesh ligesom de OG sneakers fra 80'erne". Gibbs er en kæmpe fan af Deltas sålgeometri, og UNION-designet trækker på de samme materialer og farver som Air Jordan 4-kollektionen for at lave en futuristisk silhuet, der fremstår passende. Resultatet er en avantgarde tilpasning af den nylige lancering af Delta Mid, der bryder rammerne på mere end én måde.